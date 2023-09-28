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Мировое обозрение

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На этой неделе будет запущено производство компонентов по технологии Intel 4 в Ирландии

На этой неделе будет запущено производство компонентов по технологии Intel 4 в Ирландии

Во время пандемии расширение предприятий Intel в Ирландии сталкивалось с проблемами и задержками, а в декабре прошлого года часть местных сотрудников было решено отправить в длительный неоплачиваемый отпуск, но тогда же стало известно об успешном включении первого литографического сканера для работы с EUV, установленного на предприятии Fab 34.

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