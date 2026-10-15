В пресс-центре «Россия Сегодня» в Иркутске состоялась презентация книги «Он и она: Близость без преград» (18+) — первого в России издания, где под одной обложкой объединились урология, андрология, гинекология, психология и сексология.
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