Минспорт России встретил вердикт МОК по флагу с «большим разочарованием»

Другие , 26 фев, 00:42 0 Минспорт России назвал заявление МОК о запрете на флаг страны большим разочарованием Министерство спорта России встретило рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по запрету демонстрации российского флага с большим разочарованием и считает их неадекватными Глава Минспорта Олег Матыцин (Фото: ТАСС) Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете проведения соревнований в России и запрета на демонстрацию флага страны на международных стартах вызывает большое разочарование и является неадекватным по отношению к российскому спорту, говорится в релизе пресс-службы министерства спорта страны для «РБК-Спорт».