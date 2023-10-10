Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия заставит всех противников заплатить. Буквально

Россия заставит всех противников заплатить. Буквально

Знаете, пишешь статьи о том, что будет. Часто даже угадываешь. Оно понятно, будущее предсказать никак нельзя, но вот как-то так получается, что в целом оно всё именно так и происходит.

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