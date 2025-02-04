Интервью и 923-й гол Роналду, суд над Рубиалесом, в Европе закрылось трансферное окно, жалоба «Реала» на судейство, Трамп отметил Бобровского, Лисандро порвал «кресты» и другие новости

1. Вышло интервью Криштиану Роналду журналисту Эду Агирре. Форвард «Аль-Насра» рассказал, что они хорошо ладили с Месси, МЛС хуже саудовской лиги, а люди «любят Криштиану» – это показывают цифры.
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