Интервью и 923-й гол Роналду, суд над Рубиалесом, в Европе закрылось трансферное окно, жалоба «Реала» на судейство, Трамп отметил Бобровского, Лисандро порвал «кресты» и другие новости

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Комментарии
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сергей озеров
Илич вылетел в Москву через Барселону, там и заначивал,это интересно.А может он уже вылетел с орбиты интересов Станковича?))) Лена была права,не надо торопить события.
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5 час.
сергей озеров
И вот последняя новость.Спортивный директор красно-белых улетел в Барселону для завершения сделок по нападающему АЕК Леви Гарсии и полузащитнику «Торино» Ивану Иличу. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. В столице Каталонии игроки пройдут медобследование, после чего оба трансфера должны быть закрыты.
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5 час.
сергей озеров
Вопрос, почему медобследование пройдет в Барселоне,что это ноу-хау такое?
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5 час.
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