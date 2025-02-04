Интервью и 923-й гол Роналду, суд над Рубиалесом, в Европе закрылось трансферное окно, жалоба «Реала» на судейство, Трамп отметил Бобровского, Лисандро порвал «кресты» и другие новости

Илич вылетел в Москву через Барселону, там и заначивал,это интересно.А может он уже вылетел с орбиты интересов Станковича?))) Лена была права,не надо торопить события.

сергей озеров

И вот последняя новость.Спортивный директор красно-белых улетел в Барселону для завершения сделок по нападающему АЕК Леви Гарсии и полузащитнику «Торино» Ивану Иличу. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. В столице Каталонии игроки пройдут медобследование, после чего оба трансфера должны быть закрыты.