Уже классическое противостояние в ЛЧ принесет много голов.В Лиге чемпионов — топ-противостояние уже на стадии стыковых матчей (условно 1/16 финала, поскольку восемь победителей этих игр выходят в 1/8 финала).
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