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Проблемы «Сити» продолжаются, но и сливочные буксуют — легко никому не будет. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Реал»

Проблемы «Сити» продолжаются, но и сливочные буксуют — легко никому не будет. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Реал»

Уже классическое противостояние в ЛЧ принесет много голов.В Лиге чемпионов — топ-противостояние уже на стадии стыковых матчей (условно 1/16 финала, поскольку восемь победителей этих игр выходят в 1/8 финала).

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