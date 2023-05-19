Необходимость создания Стратегических конвенциональных сил ВС РФ

Изображение создано автором и в настоящее время не является официальной символикой каких-либо государственных или негосударственных структур Большинство граждан Российской Федерации (РФ) помнят первые часы, первые дни после начала специальной военной операции (СВО) на Украине – «В течение ночи Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар … .
Популярные статьи
- На отбитых украинскими войсками участках дорог под Артёмовском ЧВК «Вагнер» устраивает засады на малые колонны ВСУ
- Британская пресса: На строящемся в интересах флота Великобритании фрегате HMS Glasgow неизвестные лица совершили диверсию
- Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили квартал «Забольница» в Артёмовске и выдвинулись на помощь ВС РФ в район Клещеевки
Свежие комментарии