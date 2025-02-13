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Та выбрал перейти в «Барсу», несмотря на более выгодные предложения, в том числе от «Баварии» (Mundo Deportivo)

Контракт 29-летнего защитника с «Байером» истекает летом 2025 года. Как утверждает Mundo Deportivo, несмотря на другие, более выгодные в финансовом плане предложения, в том числе от «Баварии», Та сделал выбор в пользу «Барселоны».

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