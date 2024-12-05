«За год они потушили 717 пожаров»: Ирек Кадамов поблагодарил добровольных пожарных в РТ

Сегодня в стране и во всем мире отмечается День добровольца. Начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Ирек Кадамов поздравил добровольных пожарных и рассказал, что такая пожарная охрана — это эффективный способ решения проблем пожарной безопасности в отдалённых от подразделений Государственной противопожарной службы населённых пунктах.