В Челябинской области подешевели яйца. На 25 копеек за десяток

В Челябинской области яйца подешевели впервые за 10 недель. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в среднем по России за прошедшую неделю стоимость куриных яиц упала на 1%.
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