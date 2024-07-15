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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чеферин может баллотироваться на пост президента УЕФА в 2027-м, хотя обещал этого не делать. Около 20 стран, включая Словению, Хорватию и Турцию, поддерживают его (The Guardian)

В феврале этого года словенец объявил, что не будет еще раз баллотироваться в 2027 году, несмотря на обнуление своего первого срока.

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