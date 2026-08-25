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Канчельскис не поедет на 100-летие «Фиорентины» из-за матча Второй лиги: «Разочаровался в «футбольных» деятелях. Разверните людей лицом, а не жопой. Имидж российскому футболу не нужен?»

Бывший футболист «Фиорентины» Андрей Канчельскис , возглавляющий брянское « Динамо », сообщил, что пропустит празднование 100-летия «Фиорентины», которое пройдет 29 августа.

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