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Нетаньяху поручил ЦАХАЛ провести КТО в Палестине после терактов в Тель-Авиве

Нетаньяху поручил ЦАХАЛ провести КТО в Палестине после терактов в Тель-Авиве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал распоряжение Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) провести мощную контртеррористическую операцию (КТО) в Палестинской автономии после серии терактов в автобусах в пригородах Тель-Авива.

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