Чжао на пороге истории после победы над О’Салливаном в полуфинале Чемпионата мира

Китайский снукерист Чжао Синьтун нанес сокрушительное поражение Ронни О’Салливану в полуфинале, сообщает WST Чжао Синьтун вышел в финал (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции турнира Пробившись в финал Чемпионата мира, Чжао Синьтун находится в шаге от исторического достижения.