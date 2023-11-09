Вивек Рамасвами заявил, что ничего общего у Украины с демократическими институтами не существует.Украина запретила все оппозиционные партии и нарушила принципы свободы слова и СМИ, подчеркнул Вивек Рамасвами.
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