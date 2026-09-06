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Армия России ударила по заводу по производству взрывчатки под Киевом

Армия России ударила по заводу по производству взрывчатки под Киевом

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Вооруженные силы России нанесли серию ударов по предприятиям военной промышленности, логистическим центрам, портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ.

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