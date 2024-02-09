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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия Седьмая часть Yakuza ок...

Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия Седьмая часть Yakuza ок...

Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. РецензияСедьмая часть Yakuza оказалась отличной точкой входа в серию для новичков, а восьмая, о которой сегодня пойдёт речь, развивает её лучшие идеи — даже перевод на русский в ней есть с первого же дня! Почему от приключений Итибана на Гавайях невозможно оторваться, подробно рассказываем в рецензии источник.

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