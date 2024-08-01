Европейский союз и Соединенные Штаты пытаются предотвратить войну на Ближнем Востоке после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании

Европейские и американские дипломаты провели экстренные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать крупной военной конфронтации после убийства главы политического крыла организации ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
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