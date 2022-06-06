Навка назвала допуск россиян к конгрессу ISU «очень приятной новостью»

Фигурное катание , 06 июн, 00:30 0 Навка назвала допуск россиян к конгрессу международного союза конькобежцев «положительной предпосылкой» Олимпийская чемпионка в танцах на льду отметила, что международное фигурное катание не может развиваться без российских спортсменов Татьяна Навка (Фото: Социальные сети Татьяны Навки) Решение Международный союз конькобежцев (ISU) о допуске делегатов от России и Белоруссии к участию в конгрессе организации может благоприятно сказаться на вопросе о возвращении российских фигуристов на международную арену.