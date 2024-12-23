❗️Новые пятна мазута прибило к побережью села Челядиново в Крыму 22 декабря люди обнаружили пятна мазута на побережье и вместе с волонтёрами в тот же день их убрали.
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❗️Новые пятна мазута прибило к побережью села Челядиново в Крыму 22 декабря люди обнаружили пятна мазута на побережье и вместе с волонтёрами в тот же день их убрали.