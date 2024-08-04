Морским пехотинцам Северного флота группировки войск «Днепр» вручили государственные награды на Херсонском направлении

В ходе многочисленных боев с украинскими националистами военнослужащие морской пехоты Северного флота держат под полным контролем острова в дельте Днепра и не раз срывали множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожали важные узлы снабжения войск противника, а также командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники.