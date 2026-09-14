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Новости Брянска

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Над территорией Брянской области сбили БПЛА

Над территорией Брянской области сбили БПЛА

173 БПЛА самолетного типа сбили в 9 регионах России и над Черным морем.Над территорией Брянской области сбили БПЛА самолетного типа.

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