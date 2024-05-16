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Закон, порядок, государство

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Штурмовые группы группировки войск Днепр во взаимодействии с операторами ударных фпв-дронов освободили населённый пункт Работино в Запорожской области

Штурмовые группы группировки войск Днепр во взаимодействии с операторами ударных фпв-дронов освободили населённый пункт Работино в Запорожской области

После полного освобождения населённого пункта штурмовики мотострелковой дивизии водрузили на одном из уцелевших строений российский флаг, тем самым обозначив полный контроль на этом участке фронта.

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