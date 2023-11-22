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Бразилия впервые в истории отбора ЧМ проиграла дома – Аргентине на «Маракане». Она была единственной сборной в Южной Америке без домашних поражений

Бразилия впервые в истории отбора ЧМ проиграла дома – Аргентине на «Маракане». Она была единственной сборной в Южной Америке без домашних поражений

Команда Фернандо Диниза уступила соперникам из Аргентины (0:1) на «Маракане» в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

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