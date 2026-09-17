Рейтинг мигрантских анклавов России: Путин говорил не допустить, но процесс не остановить?

Список возглавляют не только крупные города, но и малые населенные пункты. Изучаем "тревожный список".
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вот политика "власти" !!!Что буде с Россией???? Семьи мигранов и уже "типа" россиян надо под любым предлогом выдворяьть из России!!!