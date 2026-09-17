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Царьград

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Рейтинг мигрантских анклавов России: Путин говорил не допустить, но процесс не остановить?

Рейтинг мигрантских анклавов России: Путин говорил не допустить, но процесс не остановить?

Список возглавляют не только крупные города, но и малые населенные пункты. Изучаем "тревожный список".

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