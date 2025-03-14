В Steam пройдёт закрытая «бета» Heroes of Might & Magic: Olden Era, причём уже очень скоро — ка...

В Steam пройдёт закрытая «бета» Heroes of Might & Magic: Olden Era, причём уже очень скоро — как получить доступУ тактической фэнтезийной стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era до сих пор нет даты выхода в раннем доступе, однако уже скоро фанаты смогут прикоснуться к будущему знаменитой серии.
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