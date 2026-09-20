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Страна, которой нет на карте. Харьков и харьковцы в книгах Дмитрия Губина

Страна, которой нет на карте. Харьков и харьковцы в книгах Дмитрия Губина

В 2026 году питерское издательство "Алетея" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей выпустило книги авторства Дмитрия Губина и Елены Райгородецкой-Губиной "Повседневная жизнь губернского города Харькова и его окрестностей" и "Харьков 1917-1934.

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