Страна, которой нет на карте. Харьков и харьковцы в книгах Дмитрия Губина

В 2026 году питерское издательство "Алетея" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей выпустило книги авторства Дмитрия Губина и Елены Райгородецкой-Губиной "Повседневная жизнь губернского города Харькова и его окрестностей" и "Харьков 1917-1934.