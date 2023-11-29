Сила и энергия Деревянного Дракона: как себя вести и как обустроить пространство в 2024 году Алёна ЮрьеваКаждый год, согласно китайскому календарю, приносит с собой свою энергию, символы и особенности, которые могут повлиять на нашу жизнь и окружающее пространство.