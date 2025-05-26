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Женщина услышала шутку свекрови и запретила ей сидеть с ребенком

Женщина услышала шутку свекрови и запретила ей сидеть с ребенком

Пользовательница Reddit рассказала, что запретила свекрови сидеть со своим ребенком после того, как услышала одну ее шутку.

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Комментарии
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M
Marisha
а маму свою тоже вычеркнула бы?
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13 час.
Татьяна Бушмелева
Кроме молока и смесей месяцев с трёх ребёнку можно понемножечку &quot;прикорм&quot; -  пищу &quot;человеческую&quot; добавлять. Картофельное пюре на воде и перетёртые овощи на пару. Это нормально. Вражду из-за рисовых хлопьев устраивать глупо. Истеричный каприз. Молодая женщина просто &quot;конкуренток из гнезда&quot; выталкивает. Надеюсь она и свою маму так же прогонит с позором. (раз такую дочь воспитала то честно заработала такие отношения). ----- Один раз я увидела такую картину когда нежная на вид невестка, живя с родителями мужа, своих двоих малышей начала растить без соли и сахара. И по моему без грудного вскармливания. До сих пор вспоминаю неуверенные запуганные глаза малышей, бледненькие, малоподвижные и гордая победительница - что она приказала то все и сделают! У свекрови сердце кровью обливалось глядя на всё на это. Зато эта дура-мучительница гордой индюшкой расхаживала - ну а что - она над всеми издевается и адекватного наказания за это не получает.
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12 час.
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