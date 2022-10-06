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Павел Дуров: хакерам доступны все данные телефонов пользователей WhatsАpp

Павел Дуров: хакерам доступны все данные телефонов пользователей WhatsАpp

По информации РИА Новости, такой вывод Дуров сделал на основе данных, которые раскрыли представители запрещённой в России компании Meta – ей принадлежит мессенджер WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей.

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