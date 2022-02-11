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Девятичасовые переговоры в «нормандском формате» закончились безрезультатно

Девятичасовые переговоры советников лидеров «нормандского формата» закончились безрезультатно, преодолеть разногласия, касающиеся интерпретации Минских соглашений, не удалось, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

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