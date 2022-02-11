Девятичасовые переговоры в «нормандском формате» закончились безрезультатно

Девятичасовые переговоры советников лидеров «нормандского формата» закончились безрезультатно, преодолеть разногласия, касающиеся интерпретации Минских соглашений, не удалось, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Девятичасовые переговоры советников лидеров «нормандского формата» закончились безрезультатно, преодолеть разногласия, касающиеся интерпретации Минских соглашений, не удалось, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
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