Профессор Сафонов: возраст молодежи до 40 лет повлияет на время выхода на пенсию

В России обсуждается перспектива повышения возраста молодежи до 40 лет. Однако на практике никакого положительного эффекта эта мера не принесет, зато с ее принятием повышение пенсионного возраста будет восприниматься нормально, предупредил в беседе с НСН экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ, профессор кафедры управления персоналом и психологии Финуниверситета при Правительстве РФ Александр Сафонов.