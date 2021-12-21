Вакцинация от коронавируса впервые включена в календарь профилактических прививок

Вакцинация от коронавируса впервые включена в календарь профилактических прививок

Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок, календарь прививок по эпидемическим показаниям и порядок их проведения.

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