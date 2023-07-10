Представлен гоночный электрокар Audi с дизайном в стиле ретро и мотором от e-tron

У необычного концепта даже нет логотипа Audi на капоте: все дело в том, что его появление приурочено к 150-летнему юбилею завода в немецком Неккарзульме, который в свое время принадлежал бренду NSU, выпускавшему велосипеды, мотоциклы и автомобили.