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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минин про Генича и Нагучева на финале ЧМ: «Его комментировали люди, которых больше знают и любят зрители. Они многолетней работой его заслужили. У меня не было мыслей качать права»

Комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин высказался о назначении  Константина Генича и  Романа Нагучева на финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины (1:0).

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