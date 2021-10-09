Объем инвестиций в Омской области вырос вдвое за четыре года работы губернатора Буркова

ОМСК, 9 окт – РИА Новости. Объем инвестиций в Омской области вырос в два раза за четыре года работы губернатора Александра Буркова – до 210 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы области.
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