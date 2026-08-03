Авербух поддержал идею главы Минспорта брать деньги с атлетов за смену флага

Предложение Минспорта РФ обязать российских спортсменов компенсировать затраты на подготовку при смене спортивного гражданства выглядит логичным, заявил RTVI серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.
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