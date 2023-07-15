Как Россия может спутать карты Варшаве

России надо выйти с предложением, что бы разделить ЕС на три унии Российскую, Венгерскую и Сербскую, а остальные войдут в их состав... Спокойней будет Европе и миру....

Виталий Кирпиченко

Для этого надо разобраться с Дудой и ему подобными. Узнать, кому служили их предки. Часто можно утверждать. что Гитлеру. Отсюда и целование последышей, русофобия их на генетическом уровне.