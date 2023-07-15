СССР-Россия

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Как Россия может спутать карты Варшаве

Как Россия может спутать карты Варшаве

11 июля Сейм Польши единогласно принял резолюцию в память 80-летия украинского геноцида поляков на Волыни с однозначным осуждением бандеровцев и других украинских националистических формирований.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
России надо выйти с предложением, что бы разделить ЕС на три унии Российскую, Венгерскую и Сербскую, а остальные войдут в их состав... Спокойней будет Европе и миру....
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10 час.
Виталий Кирпиченко
Для этого надо разобраться с Дудой и ему подобными. Узнать, кому служили их предки. Часто можно утверждать. что Гитлеру. Отсюда и целование последышей, русофобия их на генетическом уровне.
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8 час.

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