Россиянам рекомендовано носить маски, чтобы не испортить себе новогодние праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге в четверг, 28 декабря, заявил, что в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями, в местах массового скопления людей рекомендуется носить маски, чтобы испортить себе новогодние праздники, – сообщают СМИ.
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