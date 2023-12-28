Россиянам рекомендовано носить маски, чтобы не испортить себе новогодние праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге в четверг, 28 декабря, заявил, что в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями, в местах массового скопления людей рекомендуется носить маски, чтобы испортить себе новогодние праздники, – сообщают СМИ.