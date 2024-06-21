Кто ещё думает, что война его не коснётся? Помните, несколько месяцев назад я говорила о том, что, к сожалению, у Краснодара всё ещё впереди.
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Кто ещё думает, что война его не коснётся? Помните, несколько месяцев назад я говорила о том, что, к сожалению, у Краснодара всё ещё впереди.