Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Маколей Калкин и Кейт Бланшетт

Первый месяц нового года пронёсся мимо, оставив за собой шлейф красивых фотографий для глянца и рекламы с участием Кэмерон Диас, Наталья Водянова, Кейт Бланшетт, Бенедикт Камбербэтч, Зои Салданья, Николь Кидман, Джулия Гарнер, Ребекка Фергюсон, Зои Дойч, Маколей Калкин, Шарлотта Генсбур, Марк Эйдельштейн и Бен Стиллер.