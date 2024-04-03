В России выдвинули версии о точке запуска атаковавшего Татарстан беспилотника. Как и откуда он мог нанести удар?

Caltar

"Леонков отметил, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) не могут работать по беспилотнику в случае, если он появляется близко к городской застройке, так как осколки полетят на землю. В таких случаях по ним работают комплексами РЭБ.",о как!?. А чего обломки тогда постоянно на дома падают,ветром сносит?