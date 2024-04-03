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В России выдвинули версии о точке запуска атаковавшего Татарстан беспилотника. Как и откуда он мог нанести удар?

В России выдвинули версии о точке запуска атаковавшего Татарстан беспилотника. Как и откуда он мог нанести удар?

Дрон-камикадзе, атаковавший Татарстан, мог быть замаскирован в «спящем состоянии» неподалеку от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Нижнекамске, предположил военный корреспондент Александр Сладков.

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Комментарии
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Caltar
&quot;Леонков отметил, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) не могут работать по беспилотнику в случае, если он появляется близко к городской застройке, так как осколки полетят на землю. В таких случаях по ним работают комплексами РЭБ.&quot;,о как!?. А чего обломки тогда постоянно на дома падают,ветром сносит?
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6 час.
radiofree RF
Молотим по производственным цехам,а они как делали беспилотники,так и делают,даже усовершенствуют.
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5 час.
Сергей Алексеев
А вебкамер вокруг наставить нельзя, чтобы видеть откуда что прилетает...???
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5 час.

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