В России выдвинули версии о точке запуска атаковавшего Татарстан беспилотника. Как и откуда он мог нанести удар?

Дрон-камикадзе, атаковавший Татарстан, мог быть замаскирован в «спящем состоянии» неподалеку от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Нижнекамске, предположил военный корреспондент Александр Сладков.
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