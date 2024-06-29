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Что такое скрипт. И какие скриптовые языки программирования существуют

Что такое скрипт. И какие скриптовые языки программирования существуют

Скрипты в программировании – что это такое, для чего они нужны? Какие скриптовые языки программирования существуютСкрипты играют ключевую роль в современном программировании,\u000Aпредоставляя разработчикам удобный и эффективный способ автоматизации задач,\u000Aуправления системами и создания динамических приложений.

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