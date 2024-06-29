Что такое скрипт. И какие скриптовые языки программирования существуют

Скрипты в программировании – что это такое, для чего они нужны? Какие скриптовые языки программирования существуютСкрипты играют ключевую роль в современном программировании,\u000Aпредоставляя разработчикам удобный и эффективный способ автоматизации задач,\u000Aуправления системами и создания динамических приложений.