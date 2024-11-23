Конгресс США хочет обязать Трампа запрашивать помощь для Украины — The Hill

Конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить, пишет американское издание The Hill.
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