17 комичных твитов от тех, кто напичкан ехидством по самую макушку

Наверняка у остроумных людей столько же проблем, как и у всех остальных, но как же умело они умеют обернуть их комичной стороной — и самим веселей, и пользователи сети животы надрывают от смеха после их шуточек.
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