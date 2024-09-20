В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Мой друг светофор»

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожные полицейские организовали час дорожной безопасности для юных воспитанников детского сада города Амурска.
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