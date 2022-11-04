Редкий пост доктора Мясникова: "Не спеши выполнять приказ - его сейчас отменят"

Врач Александр Мясников проинформировал граждан России об "ошибках" при лечении гипертонии. "Старое армейское правило: не спеши выполнять приказ - скорее всего, его сейчас отменят!" - отметил доктор, комментируя распространённые рекомендации.
Врач Александр Мясников проинформировал граждан России об "ошибках" при лечении гипертонии. "Старое армейское правило: не спеши выполнять приказ - скорее всего, его сейчас отменят!" - отметил доктор, комментируя распространённые рекомендации.
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