Алискеров снялся с боя против Эрнандеса, его может заменить Копылов

Российский боец Икрам Алискеров не выступит на турнире UFC 298 из-за проблем с локтем. 17 февраля в Анахайме Алискеров должен был встретиться с американцем Энтони Эрнандесом, однако вынужден был отказаться от этого поединка.
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