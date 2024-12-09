Politico: Каллас унизила Меркель реакцией на призыв пригласить Путина на саммит

Новый верховный представитель Европейского союза по политике безопасности и иностранным делам Кая Каллас еще до начала спецоперации унизила Ангелу Меркель реакцией на призыв пригласить Владимира Путина на саммит, пишет Politico.
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