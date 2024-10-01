Pavel Kashaev/Globallookpress В очередной раз военкоры и военблогеры обвиняют мэтра отечественной журналистики Владимира Соловьёва в травле.
Как работает "сеточка" и при чём тут Владимир Соловьёв? Военкоры обвиняют мэтра в травле
Комментарии
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ВераВерная
Неприятно всё это наблюдать. Информационные бои амбиций. Соловьёв против военблогеров - это бокс в разных весовых категориях. Прекращать надо эти свары, для нашей общей Победы это плюсов не добавляет.
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3 час.
Виктор Кузьминов
Кому то эта свара очень нужна и хорошо срежиссирована.
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3 час.
Vlad
Полагаю многие зрители и слушатели уже давно устали от Соловьева с его нежурналистским поведением. Самовлюбленность и эгоистичность несовместимы с патриотизмом.
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1 час.
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