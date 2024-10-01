Как работает "сеточка" и при чём тут Владимир Соловьёв? Военкоры обвиняют мэтра в травле

ВераВерная Неприятно всё это наблюдать. Информационные бои амбиций. Соловьёв против военблогеров - это бокс в разных весовых категориях. Прекращать надо эти свары, для нашей общей Победы это плюсов не добавляет.

Виктор Кузьминов Кому то эта свара очень нужна и хорошо срежиссирована.